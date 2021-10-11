***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2021 17:36
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,059909 TL'dir. 08.10.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.10.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969567
BIST
17:561.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,31
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
17:568,9676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:5610,3871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0042
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
17:56506,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,44
|Açılış
|: 506,39
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.215.450
|% 9,98
|
|KRONT
|38,78
|66.474.629
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|34.106.071
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|210.645.758
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.145.082
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.242.792
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|64.027.465
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,45
|1.256.209.989
|% 1,61
|
|KRDMD
|6,74
|883.989.257
|% 4,82
|
|EREGL
|17,56
|824.379.826
|% 2,87
|
|TUPRS
|125,60
|667.315.538
|% 2,11
|
|THYAO
|14,18
|504.351.949
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,42
|364.841.563
|% 2,11
|
|GARAN
|9,45
|1.256.209.989
|% 1,61
|
|KRDMD
|6,74
|883.989.257
|% 4,82
|
|EKGYO
|1,80
|214.943.529
|% 1,12
|
|ODAS
|1,52
|169.623.337
|% 4,11
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9659
|8,9676
|% -0,01
|
|Euro
|10,3801
|10,3871
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,1830
|12,2441
|% 0,07
|
|Frank
|9,6406
|9,6987
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3836
|2,3955
|% -0,03
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|0,79
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|1,48
|
Seans Raporu
17:56
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17:59KRDMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 719, 162 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, VESTL, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA