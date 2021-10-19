***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 14:26
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,064702 TL'dir. 18.10.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.10.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971399
BIST
15:541.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,16
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
15:549,3222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0086
|Açılış
|: 9,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
15:5410,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0166
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
15:54534,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,29
|Açılış
|: 534,10
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:54
|FADE
|8,69
|67.855.955
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.196.235
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.329
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|34,96
|87.944.846
|% 9,11
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,95
|117.117.493
|% -7,92
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.222.523
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,70
|42.458.200
|% -4,35
|
|GARAN
|9,04
|1.350.918.471
|% 2,73
|
|THYAO
|14,38
|759.325.334
|% -1,30
|
|FROTO
|171,50
|737.993.987
|% 3,06
|
|KRDMD
|7,24
|569.327.907
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,42
|461.497.949
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,92
|423.630.574
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|461.497.949
|% 2,98
|
|GARAN
|9,04
|1.350.918.471
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,24
|569.327.907
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,22
|396.784.930
|% 2,76
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3172
|9,3222
|% -0,09
|
|Euro
|10,8613
|10,8673
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,8396
|12,9040
|% 0,47
|
|Frank
|10,0980
|10,1589
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4785
|2,4910
|% -0,12
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|19,74
|
|Altın Gr.
|534
|534
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.532
|3.585
|31,00
|
|Tam
|3.516
|3.605
|32,24
|
|Yarım
|1.700
|1.744
|15,59
|
|Çeyrek
|852
|872
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|0,18
|
Seans Raporu
15:54
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16:07BIOEN
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16:06PAPIL
Yüzde 4.48 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 392, 295 adet işlem
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16:05VAKFN
Yüzde 6.26 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 625, 986 adet işlem
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16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, SISE, GUBRF
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16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, FROTO, AKBNK