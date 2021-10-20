***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2021 10:05
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,065455 TL'dir. 19.10.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.10.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygıl
10:311.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.432
10:319,3460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0517
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3551
En Düşük
9,2835
10:3110,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0392
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,8959
En Düşük
10,8059
10:31533,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 5,09
|Açılış
|: 533,71
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler10:31
|UFUK
|22,54
|116.126
|% 9,95
|
|PRKAB
|20,56
|30.089.034
|% 8,67
|
|DOBUR
|34,68
|3.018.654
|% 6,25
|
|INVEO
|32,16
|37.706.748
|% 5,61
|
|FADE
|9,15
|73.052.195
|% 5,29
|
|KSTUR
|249,60
|282.797
|% -9,73
|
|KERVN
|0,80
|346.945
|% -8,05
|
|DOKTA
|22,50
|880.178
|% -7,56
|
|EUYO
|3,67
|3.763.448
|% -5,17
|
|BIOEN
|28,50
|50.045.370
|% -5,00
|
|THYAO
|14,53
|433.366.117
|% 1,47
|
|GARAN
|9,00
|168.895.582
|% -0,33
|
|TUPRS
|131,10
|134.542.590
|% 0,69
|
|EREGL
|18,15
|100.815.840
|% 0,22
|
|FROTO
|171,20
|99.831.180
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,91
|91.183.012
|% 0,00
|
|THYAO
|14,53
|433.366.117
|% 1,47
|
|ZOREN
|1,61
|38.710.064
|% 2,55
|
|YKBNK
|2,42
|47.539.963
|% 0,41
|
|GARAN
|9,00
|168.895.582
|% -0,33
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3421
|9,3460
|% 0,56
|
|Euro
|10,8459
|10,8653
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,8357
|12,9001
|% 0,47
|
|Frank
|10,0604
|10,1210
|% 0,35
|
|Riyal
|2,4832
|2,4957
|% 0,56
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|5,76
|
|Altın Gr.
|533
|534
|4,88
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,59
|
Seans Raporu
10:31
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-
10:40XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 2, 075.00 milyon TL de
-
10:38IZTAR
Yüzde 4.26 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 406 adet işlem
-
10:37FADE
Yüzde 7.02 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 103, 970 adet işlem
-
10:36PRKAB
Yüzde 7.93 oranında artışla 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 384 adet işlem
-
10:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TTKOM, SASA