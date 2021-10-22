***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2021 10:29
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,066898 TL'dir. 21.10.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.10.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971878
BIST
10:321.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.459
En Düşük
1.454
10:329,6287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1286
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:3210,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1950
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,9850
En Düşük
10,7600
10:32555,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 10,05
|Açılış
|: 555,27
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:30
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,82
|40.312.741
|% 7,63
|
|DOBUR
|39,88
|2.493.850
|% 6,63
|
|ANGEN
|26,30
|158.965.159
|% 6,31
|
|IHYAY
|0,83
|3.867.711
|% -6,74
|
|FADE
|8,11
|67.750.732
|% -5,70
|
|ERSU
|4,38
|5.399.828
|% -4,16
|
|EPLAS
|23,84
|551.847
|% -3,25
|
|ANELE
|2,73
|4.893.222
|% -2,85
|
|GARAN
|9,00
|236.174.540
|% 0,11
|
|SISE
|8,37
|229.559.672
|% 0,12
|
|KRDMD
|7,32
|203.698.925
|% 0,97
|
|EREGL
|18,79
|195.896.691
|% -0,32
|
|SASA
|28,06
|194.480.396
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,47
|90.675.494
|% -0,80
|
|KRDMD
|7,32
|203.698.925
|% 0,97
|
|SISE
|8,37
|229.559.672
|% 0,12
|
|GARAN
|9,00
|236.174.540
|% 0,11
|
|DOHOL
|2,60
|49.340.717
|% 1,56
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6180
|9,6286
|% 1,35
|
|Euro
|11,2076
|11,2147
|% 1,22
|
|Sterlin
|13,2599
|13,3264
|% 1,38
|
|Frank
|10,4701
|10,5332
|% 1,50
|
|Riyal
|2,5632
|2,5760
|% 1,39
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,25
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,41
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,13
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,28
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:46ANGEN
Yüzde 6.22 oranında artışla 26.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 121, 658 adet işlem
-
10:43HLGYO
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 917, 253 adet işlem
-
10:42XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 2, 996.00 milyon TL de
-
10:42EDIP
Yüzde 4.85 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 396, 527 adet işlem
-
10:40DOBUR
Yüzde 5.56 oranında artışla 39.48 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 749 adet işlem