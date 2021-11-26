***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 09:58
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,087409 TL'dir. 25.11.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.11.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979710
BIST
11:331.795
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:3312,0925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0927
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:3313,6240
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1566
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:33695,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 4,89
|Açılış
|: 695,19
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:33
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|111.713.461
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.606.621
|% 9,99
|
|ESCOM
|5,40
|33.636.826
|% 9,98
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|IDEAS
|34,42
|27.407.623
|% -7,62
|
|KZBGY
|28,14
|43.990.661
|% -7,43
|
|DOCO
|950,20
|15.657.569
|% -7,10
|
|PGSUS
|91,10
|203.705.940
|% -6,95
|
|TAVHL
|27,54
|179.321.692
|% -6,64
|
|THYAO
|17,54
|1.057.331.595
|% -6,60
|
|GARAN
|11,59
|539.479.791
|% -1,28
|
|YKBNK
|3,30
|461.677.362
|% -0,90
|
|KRDMD
|8,75
|422.384.044
|% -1,46
|
|SISE
|11,90
|373.193.129
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,30
|461.677.362
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,17
|163.603.626
|% -1,81
|
|THYAO
|17,54
|1.057.331.595
|% -6,60
|
|HALKB
|5,23
|306.051.804
|% -0,38
|
|TSKB
|1,49
|79.128.809
|% -0,67
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0520
|12,0925
|% 0,77
|
|Euro
|13,5740
|13,6240
|% 1,16
|
|Sterlin
|15,8867
|15,9663
|% -0,33
|
|Frank
|12,8667
|12,9442
|% 0,76
|
|Riyal
|3,1810
|3,1970
|% -0,25
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|18,26
|
|Altın Gr.
|699
|699
|8,87
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|0,05
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-3,64
|
Seans Raporu
11:33
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-
11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36 kaybederek (% -1.83 ) 1, 936
-
11:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GUSGR
-
11:42XU100
Endeks 1, 793 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 44 altında . İşlem hacmi 8, 989.00 milyon TL de
-
11:42SAYAS
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 516, 764 adet işlem
-
11:38PGSUS
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 90.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 004, 565 adet işlem