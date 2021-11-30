***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 10:05
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,086225 TL'dir. 29.11.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 29.11.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980205
BIST
14:221.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:2213,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2074
|Açılış
|: 13,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:2214,8188
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,3499
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:22757,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 22,84
|Açılış
|: 757,56
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:22
|SONME
|31,02
|3.607.868
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.652
|% 9,99
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.864
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,36
|132.509.101
|% -8,94
|
|ASELS
|22,44
|1.774.128.539
|% -1,32
|
|KOZAL
|129,90
|1.662.110.116
|% 7,71
|
|GARAN
|11,49
|1.365.321.576
|% 0,79
|
|SASA
|42,72
|1.081.093.372
|% -0,56
|
|THYAO
|17,06
|943.047.893
|% -1,50
|
|YKBNK
|3,19
|573.928.740
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,54
|818.300.720
|% -0,91
|
|GARAN
|11,49
|1.365.321.576
|% 0,79
|
|TSKB
|1,48
|152.158.217
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,27
|216.331.671
|% 0,44
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0157
|13,0237
|% 1,62
|
|Euro
|14,7715
|14,8188
|% 2,42
|
|Sterlin
|17,4623
|17,5499
|% 2,75
|
|Frank
|14,2445
|14,3304
|% 3,09
|
|Riyal
|3,4884
|3,5059
|% 2,44
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|11,23
|
|Altın Gr.
|754
|754
|19,23
|
|Cumhuriyet
|4.984
|5.059
|154,00
|
|Tam
|4.959
|5.085
|152,87
|
|Yarım
|2.397
|2.460
|73,95
|
|Çeyrek
|1.202
|1.230
|36,97
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,60
|9,62
|0,19
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|-2,09
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:32ESCOM
Yüzde 4.56 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 098, 869 adet işlem
-
14:31GUBRF
Yüzde 4.18 oranında artışla 82.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 127, 854 adet işlem
-
14:30ERSU
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 070, 148 adet işlem
-
14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 04 kaybederek (% -0.26 ) 1, 947
-
14:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, AKBNK