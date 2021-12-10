***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 10:56
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.12.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,091782 TL'dir. 09.12.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.12.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982587
BIST
10:532.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,49
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
10:5313,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0535
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
10:5315,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0534
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
10:53788,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,31
|Açılış
|: 788,55
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler10:51
|EUHOL
|2,31
|21.739.532
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|9.562.180
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|NIBAS
|12,48
|85.148.106
|% 9,09
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|29.208.150
|% -9,82
|
|PCILT
|13,86
|95.705.301
|% -8,33
|
|THYAO
|22,88
|1.749.855.253
|% 4,00
|
|KRDMD
|10,63
|667.925.749
|% 1,24
|
|SISE
|15,67
|545.719.318
|% 1,75
|
|ASELS
|24,96
|435.617.072
|% -0,32
|
|PETKM
|9,09
|411.918.964
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,55
|377.148.186
|% 0,79
|
|TSKB
|1,63
|131.815.597
|% 0,00
|
|THYAO
|22,88
|1.749.855.253
|% 4,00
|
|SKBNK
|1,22
|86.861.973
|% -0,81
|
|KRDMD
|10,63
|667.925.749
|% 1,24
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8295
|13,8389
|% 0,37
|
|Euro
|15,6188
|15,6361
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,2208
|18,3122
|% 0,25
|
|Frank
|14,8918
|14,9815
|% 0,15
|
|Riyal
|3,6752
|3,6936
|% 0,29
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,28
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,16
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|-0,23
|
Seans Raporu
10:51
daha fazla
-
11:04KRDMA
Yüzde 4.12 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 962, 143 adet işlem
-
11:03HEDEF
Yüzde 6.53 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 221, 039 adet işlem
-
11:02XU100
Endeks 2, 037 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 9, 427.00 milyon TL de
-
11:00ORMA
Yüzde 9.95 oranında artışla 36.24 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 685 adet işlem
-
10:59ARDYZ
Yüzde 4.75 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 032, 826 adet işlem