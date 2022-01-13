***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 10:54
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.01.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,088877 TL'dir. 12.01.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.01.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993327
BIST
11:002.069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,95
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.071
En Düşük
2.054
11:0013,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3352
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,6720
En Düşük
13,1506
11:0015,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,4280
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,6827
En Düşük
15,0822
11:00796,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 19,89
|Açılış
|: 796,86
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler11:00
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
|
|PKENT
|7.979,40
|1.527.903
|% 8,05
|
|KAPLM
|36,72
|12.340.796
|% 7,56
|
|LINK
|32,32
|24.802.516
|% 6,60
|
|BRMEN
|2,69
|161.123
|% -4,27
|
|SONME
|39,52
|1.484.410
|% -3,84
|
|DOCO
|1.282,20
|9.948.930
|% -3,45
|
|TRILC
|11,29
|7.265.920
|% -3,09
|
|BLCYT
|15,35
|5.322.225
|% -2,79
|
|KRDMD
|13,04
|1.841.533.691
|% -0,08
|
|THYAO
|27,56
|1.138.968.520
|% 2,53
|
|SISE
|15,05
|453.763.916
|% -0,92
|
|ASELS
|24,48
|442.000.684
|% 1,32
|
|GARAN
|11,88
|384.012.662
|% 0,25
|
|KRDMD
|13,04
|1.841.533.691
|% -0,08
|
|YKBNK
|3,89
|339.468.956
|% 0,26
|
|DARDL
|3,72
|215.998.023
|% 4,49
|
|ODAS
|1,37
|57.224.634
|% 0,74
|
|THYAO
|27,56
|1.138.968.520
|% 2,53
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5076
|13,5587
|% 2,53
|
|Euro
|15,5183
|15,5842
|% 2,82
|
|Sterlin
|18,5804
|18,6736
|% 2,79
|
|Frank
|14,8114
|14,9007
|% 2,76
|
|Riyal
|3,6035
|3,6216
|% 2,58
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,15
|
|Altın Gr.
|794
|794
|17,28
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|0,21
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|-0,32
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15CLEBI
Yüzde 4.29 oranında artışla 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 369 adet işlem
-
11:13GEDZA
Yüzde 5.25 oranında artışla 20.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 920 adet işlem
-
11:11XU100
Endeks 2, 067 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 8, 458.00 milyon TL de
-
11:11ICBCT
Yüzde 4.24 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 190, 445 adet işlem
-
11:10ALARK
Yüzde 4.20 oranında artışla 14.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 812, 730 adet işlem