***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 11:36
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,096914 TL'dir. 17.01.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.01.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994839
BIST
14:292.068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -17,47
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
14:2913,5448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1073
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
14:2915,4340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0998
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
14:29788,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,09
|Açılış
|: 788,20
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler14:27
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|KRSTL
|5,17
|69.639.578
|% 8,16
|
|KAPLM
|37,86
|24.926.772
|% 7,74
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|64.813.772
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|7.501.808
|% -9,97
|
|THYAO
|27,68
|2.287.720.068
|% -2,12
|
|KRDMD
|12,49
|1.711.310.412
|% -2,12
|
|GARAN
|11,99
|1.278.556.063
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.223.739.232
|% 1,24
|
|AKBNK
|7,77
|1.072.256.813
|% 0,26
|
|YKBNK
|4,08
|1.223.739.232
|% 1,24
|
|HALKB
|5,52
|884.271.379
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,48
|394.993.080
|% -1,20
|
|AKBNK
|7,77
|1.072.256.813
|% 0,26
|
|KRDMD
|12,49
|1.711.310.412
|% -2,12
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5348
|13,5413
|% 0,77
|
|Euro
|15,4195
|15,4331
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,3726
|18,4647
|% 0,52
|
|Frank
|14,7321
|14,8208
|% 0,65
|
|Riyal
|3,5968
|3,6148
|% 0,75
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-7,81
|
|Altın Gr.
|788
|788
|2,20
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.317
|18,00
|
|Tam
|5.210
|5.342
|11,79
|
|Yarım
|2.518
|2.584
|5,71
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|2,85
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,61
|87,61
|1,13
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 29 kaybederek (% -1.03 ) 1, 853
-
14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, EMNIS
-
14:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INTEM, QNBFL, UZERB, AKFGY, QNBFB, PKENT
-
14:39
KONTR, TSPOR, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:39
DOBUR, BRMEN, QNBFB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında