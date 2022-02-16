***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2022 10:18
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,110061 TL'dir. 15.02.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.02.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002036
BIST
17:352.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,28
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
17:3513,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0247
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
17:3515,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0477
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
17:35815,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,54
|Açılış
|: 815,89
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
816,19
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler17:33
|RALYH
|7,70
|15.812.127
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.543.397
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|61.507.918
|% 9,96
|
|DESA
|11,84
|11.336.475
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.789.495
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|30.994.128
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|POLTK
|522,30
|92.593.623
|% -9,82
|
|GEREL
|4,86
|79.053.298
|% -6,72
|
|THYAO
|29,68
|3.521.982.624
|% -0,93
|
|KRDMD
|11,84
|1.337.538.635
|% -0,67
|
|ASELS
|22,22
|1.210.238.742
|% 2,11
|
|TUPRS
|194,40
|966.936.995
|% -0,15
|
|EREGL
|28,26
|965.150.352
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,34
|429.249.255
|% 1,30
|
|YKBNK
|4,04
|720.157.957
|% -1,22
|
|THYAO
|29,68
|3.521.982.624
|% -0,93
|
|KRDMD
|11,84
|1.337.538.635
|% -0,67
|
|ODAS
|1,32
|143.582.059
|% 1,54
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6144
|13,6249
|% 0,23
|
|Euro
|15,4841
|15,4975
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,4380
|18,5305
|% 0,47
|
|Frank
|14,6966
|14,7851
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6216
|3,6397
|% 0,24
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|9,90
|
|Altın Gr.
|815
|816
|5,24
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|0,06
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|1,75
|
Seans Raporu
17:33
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