***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2022 12:45
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,126649 TL'dir. 28.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.03.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013640
BIST
15:162.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 35,68
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.208
En Düşük
2.182
15:1614,6747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1407
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
15:1616,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0420
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
15:16902,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -13,36
|Açılış
|: 902,45
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
893,38
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.364.761
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|18.005.233
|% 9,81
|
|AEFES
|26,70
|233.199.183
|% 9,43
|
|GZNMI
|40,48
|109.813.661
|% 9,29
|
|PSGYO
|15,53
|96.066.163
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.154.843
|% -9,95
|
|KAPLM
|64,90
|29.365.959
|% -8,59
|
|ENSRI
|17,18
|149.639.619
|% -6,83
|
|PKENT
|230,00
|34.829.727
|% -6,69
|
|THYAO
|31,18
|3.492.587.628
|% 7,30
|
|SISE
|14,76
|1.511.842.804
|% 3,94
|
|KARSN
|5,62
|1.343.604.933
|% 8,91
|
|KRDMD
|15,21
|1.029.434.100
|% 0,40
|
|TUPRS
|205,40
|975.254.199
|% 0,05
|
|ODAS
|1,89
|812.544.318
|% 5,00
|
|KARSN
|5,62
|1.343.604.933
|% 8,91
|
|EKGYO
|2,41
|415.966.685
|% 2,99
|
|ZOREN
|1,88
|281.760.355
|% 8,67
|
|THYAO
|31,18
|3.492.587.628
|% 7,30
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6634
|14,6747
|% -0,95
|
|Euro
|16,3010
|16,3201
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,2727
|19,3693
|% -0,33
|
|Frank
|15,6795
|15,7740
|% -0,67
|
|Riyal
|3,9122
|3,9318
|% -0,61
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|-23,11
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-13,35
|
|Cumhuriyet
|5.989
|6.079
|-127,00
|
|Tam
|5.954
|6.109
|-128,95
|
|Yarım
|2.878
|2.955
|-62,38
|
|Çeyrek
|1.443
|1.477
|-31,19
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,31
|
|B. Petrol
|105
|105
|-4,65
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:30XU100
Endeks 2, 207 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 23, 240.00 milyon TL de
-
15:29KARSN
Yüzde 9.11 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 247, 032, 140 adet işlem
-
15:28ISGYO
Yüzde 6.37 oranında artışla 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 494, 529 adet işlem
-
15:27TKFEN
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.50 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 520, 577 adet işlem
-
15:26PGSUS
Yüzde 7.05 oranında artışla 104.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 746, 429 adet işlem