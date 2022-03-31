***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 16:43
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,127141 TL'dir. 30.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 30.03.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014563
BIST
16:362.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 10,76
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:3614,6828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0297
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6828
En Düşük
14,5922
16:3616,3014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0527
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:36915,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,57
|Açılış
|: 915,57
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
915,99
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ULUSE
|113,30
|5.702.591
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|54.896.095
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.758.135
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|42.199.750
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,22
|65.508.955
|% 9,89
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,20
|140.676.278
|% -7,95
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|AKFGY
|3,29
|310.573.987
|% -5,46
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|THYAO
|32,62
|3.711.568.053
|% 1,37
|
|GARAN
|12,25
|2.386.675.372
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,24
|1.894.294.918
|% 1,94
|
|SISE
|15,25
|1.117.578.731
|% 0,79
|
|TUPRS
|213,80
|1.002.846.041
|% 3,59
|
|ODAS
|1,73
|394.279.694
|% 2,98
|
|GARAN
|12,25
|2.386.675.372
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,10
|738.616.755
|% -0,49
|
|KARSN
|5,55
|960.063.495
|% 4,52
|
|KRDMD
|15,24
|1.894.294.918
|% 1,94
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6763
|14,6828
|% 0,20
|
|Euro
|16,2900
|16,3014
|% -0,32
|
|Sterlin
|19,2244
|19,3208
|% 0,13
|
|Frank
|15,8179
|15,9132
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,14
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|8,92
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|24,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|23,50
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|11,37
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,78
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50NTHOL
Yüzde 5.16 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 090, 235 adet işlem
-
16:49SMART
Yüzde 4.30 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 150 adet işlem
-
16:48KARSN
Yüzde 4.52 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 608, 808 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 2, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 26, 109.00 milyon TL de
-
16:46ITTFH
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 200, 718 adet işlem