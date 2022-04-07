***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2022 17:08
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,129364 TL'dir. 06.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.04.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017179
BIST
16:572.347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 30,74
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
16:5714,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0422
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
16:5716,0964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0630
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
16:57915,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,53
|Açılış
|: 915,17
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,96
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KLKIM
|20,50
|138.011.079
|% 10,01
|
|LUKSK
|67,10
|47.110.465
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.700.920
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|268.231.988
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|29.992.902
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,18
|71.880.896
|% -4,95
|
|EDATA
|20,32
|21.328.058
|% -3,88
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|GARAN
|12,59
|2.035.175.404
|% 1,45
|
|THYAO
|34,98
|1.959.827.695
|% 1,04
|
|KRDMD
|15,78
|1.728.168.010
|% 2,00
|
|ASELS
|26,14
|1.608.074.699
|% 2,35
|
|SISE
|16,73
|1.571.080.359
|% 2,64
|
|YKBNK
|4,31
|1.510.641.499
|% 3,36
|
|ODAS
|2,07
|597.941.328
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,98
|1.393.199.477
|% 3,77
|
|GARAN
|12,59
|2.035.175.404
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,57
|324.239.760
|% 0,78
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7398
|14,7462
|% 0,27
|
|Euro
|16,0908
|16,1021
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,2232
|19,3196
|% 0,29
|
|Frank
|15,7484
|15,8433
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9198
|3,9395
|% 0,25
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,42
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-7,17
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-3,47
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,03
|
Seans Raporu
16:56
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17:10CEOEM
Yüzde 5.83 oranında artışla 11.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 137, 561 adet işlem
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17:09ACSEL
Yüzde 8.44 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 675 adet işlem
-
17:07XU100
Endeks 2, 348 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 31, 092.00 milyon TL de
-
17:07ISGYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 14.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 160, 988 adet işlem
-
17:05LUKSK
Yüzde 10.00 oranında artışla 67.10 lira fiyatla işlem gören hissede 727, 480 adet işlem