***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 12:33
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,126237 TL'dir. 13.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.04.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020442
BIST
14:292.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 16,00
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:2914,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0267
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:2915,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0850
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9989
En Düşük
15,8849
14:29928,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 928,64
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DAPGM
|27,14
|124.184.699
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.016.710
|% 8,86
|
|ASUZU
|88,05
|58.225.685
|% 8,70
|
|QUAGR
|16,92
|79.528.014
|% 8,67
|
|ISGYO
|12,04
|7.691.140
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,85
|5.339.771
|% -5,04
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,16
|7.845.759
|% -3,60
|
|THYAO
|37,18
|3.493.043.349
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.016.710
|% 8,86
|
|GARAN
|13,69
|1.534.164.066
|% 0,37
|
|EREGL
|35,22
|1.061.532.976
|% 0,17
|
|YKBNK
|5,09
|968.602.442
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.016.710
|% 8,86
|
|TSKB
|1,82
|514.051.723
|% 7,69
|
|ODAS
|2,32
|541.107.336
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,86
|790.677.397
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,09
|968.602.442
|% 1,19
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6178
|14,6210
|% 0,18
|
|Euro
|15,9773
|15,9883
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,1433
|19,2393
|% 0,31
|
|Frank
|15,5643
|15,6581
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8863
|3,9058
|% 0,16
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-2,19
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.119
|6.271
|5,15
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|2,49
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,32
|
Seans Raporu
14:27
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-
14:42XU100
Endeks 2, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 27, 474.00 milyon TL de
-
14:42GENIL
Yüzde 6.74 oranında artışla 17.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 621, 141 adet işlem
-
14:41TRGYO
Yüzde 6.86 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 665, 665 adet işlem
-
14:40EDIP
Yüzde 4.58 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 367, 947 adet işlem
-
14:39GOLTS
Yüzde 4.06 oranında artışla 47.12 lira fiyatla işlem gören hissede 624, 158 adet işlem