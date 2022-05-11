***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2022 12:41
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.05.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,136205 TL'dir. 10.05.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.05.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029138
BIST
14:432.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -18,51
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.468
14:4315,3409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0946
|Açılış
|: 15,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
14:4316,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1501
|Açılış
|: 16,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
14:43913,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 10,82
|Açılış
|: 913,23
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler14:43
|ULUUN
|10,38
|71.223.989
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.288.327
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.063.960
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.684.243
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.625.112
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|137.808.694
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|30.895.840
|% -9,97
|
|THYAO
|42,16
|1.765.589.416
|% -0,09
|
|SISE
|19,90
|1.462.258.325
|% -0,70
|
|KRDMD
|16,51
|1.126.034.992
|% -0,36
|
|ASELS
|24,18
|994.031.011
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,70
|911.106.872
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,74
|455.070.068
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,46
|432.354.614
|% -2,83
|
|DOHOL
|3,70
|337.781.093
|% -3,65
|
|YKBNK
|4,80
|407.246.906
|% -1,03
|
|HALKB
|5,68
|454.229.785
|% 1,43
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3365
|15,3409
|% 0,62
|
|Euro
|16,2083
|16,2326
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,8935
|18,9882
|% 0,79
|
|Frank
|15,4403
|15,5334
|% 1,10
|
|Riyal
|4,0769
|4,0973
|% 0,47
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|13,62
|
|Altın Gr.
|914
|914
|11,49
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.125
|6.281
|-3,57
|
|Yarım
|2.961
|3.038
|-1,73
|
|Çeyrek
|1.485
|1.519
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,03
|
Seans Raporu
14:43
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-
14:58SANEL
Yüzde -7.21 oranında düşüşle 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 525 adet işlem
-
14:57VAKKO
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 914, 503 adet işlem
-
14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, SAHOL, KOZAA
-
14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 82 kaybederek (% -0.66 ) 2, 219
-
14:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, ULUUN, UFUK, ROYAL, MNDRS, ESCOM