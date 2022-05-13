***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2022 14:33
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.05.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,132045 TL'dir. 12.05.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.05.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030129
BIST
14:342.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 18,61
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
14:3415,4902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1062
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
14:3416,1338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1280
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
14:34905,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,21
|Açılış
|: 905,80
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler14:34
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.715.898
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.523.960
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|24.603.720
|% 9,94
|
|EMNIS
|25,00
|671.973
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.799.328
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.672.019
|% -9,98
|
|KAPLM
|63,50
|134.566.290
|% -8,83
|
|PKENT
|171,10
|191.205.893
|% -7,96
|
|THYAO
|42,12
|2.352.659.884
|% 0,62
|
|SAHOL
|19,05
|1.423.153.136
|% 0,53
|
|SISE
|19,83
|1.185.042.698
|% 1,17
|
|KRDMD
|15,60
|836.081.935
|% -1,08
|
|DOHOL
|3,81
|742.406.504
|% 4,67
|
|DOHOL
|3,81
|742.406.504
|% 4,67
|
|KARSN
|5,25
|637.229.216
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,67
|283.861.579
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,05
|1.423.153.136
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,59
|313.586.531
|% 0,22
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4820
|15,4902
|% 0,69
|
|Euro
|16,1141
|16,1338
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,8309
|18,9254
|% 0,83
|
|Frank
|15,4243
|15,5172
|% 1,15
|
|Riyal
|4,1159
|4,1365
|% 0,84
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-4,18
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,71
|
|Cumhuriyet
|6.083
|6.175
|-27,00
|
|Tam
|6.044
|6.198
|-41,72
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|-20,19
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-10,09
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,15
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,84
|
Seans Raporu
14:34
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14:49KERVN
Yüzde 5.45 oranında artışla 0.58 lira fiyatla işlem gören hissede 589, 448 adet işlem
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14:48XU100
Endeks 2, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 17, 541.00 milyon TL de
-
14:48GZNMI
Yüzde 6.90 oranında artışla 39.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 087 adet işlem
-
14:47ANGEN
Yüzde 4.76 oranında artışla 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 267 adet işlem
-
14:46OLMK
Yüzde 7.63 oranında artışla 11.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 870, 953 adet işlem