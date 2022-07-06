***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2022 11:11
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.07.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,140478 TL'dir. 05.07.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.07.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041991
BIST
12:062.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,98
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
12:0617,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2532
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2268
En Düşük
16,9505
12:0617,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1785
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
12:06977,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 15,06
|Açılış
|: 977,90
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler12:03
|POLHO
|4,52
|62.458.395
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|3.927.059
|% 9,97
|
|SANEL
|8,33
|267.243
|% 9,89
|
|OYLUM
|2,79
|13.248.131
|% 9,84
|
|BRKO
|1,59
|524.857
|% 9,66
|
|ULUSE
|189,90
|6.202.785
|% -8,26
|
|AKGRT
|2,55
|17.877.134
|% -6,93
|
|KZBGY
|85,00
|1.287.616
|% -5,03
|
|ELITE
|16,51
|2.581.481
|% -4,35
|
|BMSCH
|9,98
|17.171.591
|% -4,13
|
|THYAO
|47,58
|2.248.620.525
|% 1,23
|
|HEKTS
|31,26
|654.152.687
|% 2,36
|
|SISE
|20,70
|642.586.490
|% -1,43
|
|TUPRS
|246,20
|573.980.047
|% -3,53
|
|EREGL
|25,92
|533.555.679
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,74
|505.482.921
|% -1,79
|
|TSKB
|2,00
|107.143.289
|% 3,09
|
|YKBNK
|4,17
|200.318.609
|% 0,00
|
|THYAO
|47,58
|2.248.620.525
|% 1,23
|
|ODAS
|2,80
|119.754.927
|% 0,72
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2165
|17,2258
|% 1,49
|
|Euro
|17,6248
|17,6359
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,5354
|20,6384
|% 1,52
|
|Frank
|17,6982
|17,8048
|% 1,44
|
|Riyal
|4,5715
|4,5944
|% 1,45
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|1,96
|
|Altın Gr.
|978
|978
|15,25
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|77,00
|
|Tam
|6.559
|6.648
|46,00
|
|Yarım
|3.211
|3.250
|22,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.625
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,11
|
Seans Raporu
12:03
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-
12:17FONET
Yüzde 6.25 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 657 adet işlem
-
12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 61 artarak (% 0.06 ) 2, 570
-
12:16XU100
Endeks 2, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 11, 233.00 milyon TL de
-
12:16RTALB
Yüzde 7.83 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 417, 388 adet işlem
-
12:15AEFES
Yüzde 7.26 oranında artışla 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 876, 789 adet işlem