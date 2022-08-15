***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2022 10:49
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,177481 TL'dir. 12.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.08.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055334
BIST
14:392.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,73
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
14:3917,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9706
En Düşük
17,8981
14:3918,3161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0848
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
14:391.024,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -15,29
|Açılış
|: 1.024,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler14:37
|CMBTN
|240,30
|4.919.902
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|263.360.509
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.498.192
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|543.596.211
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.202.938
|% -9,96
|
|UFUK
|57,95
|2.329.523
|% -7,87
|
|AKENR
|1,88
|53.468.368
|% -5,05
|
|DEVA
|33,66
|66.380.593
|% -4,86
|
|THYAO
|62,45
|2.354.182.058
|% 0,08
|
|ODAS
|4,38
|1.331.718.416
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,99
|1.273.961.641
|% 6,23
|
|AKBNK
|10,21
|831.295.832
|% 2,10
|
|SASA
|52,50
|804.262.365
|% -0,19
|
|ODAS
|4,38
|1.331.718.416
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,99
|1.273.961.641
|% 6,23
|
|EKGYO
|3,55
|712.096.815
|% 0,28
|
|DOHOL
|4,47
|756.229.516
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,49
|775.546.167
|% 0,92
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9588
|17,9670
|% 0,19
|
|Euro
|18,3041
|18,3139
|% -0,47
|
|Sterlin
|21,6432
|21,7517
|% -0,24
|
|Frank
|18,9149
|19,0289
|% -0,30
|
|Riyal
|4,7676
|4,7915
|% 0,14
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-26,70
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-14,64
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.882
|6.932
|-60,00
|
|Yarım
|3.353
|3.389
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.694
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,27
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,31
|
|B. Petrol
|93,29
|93,29
|-4,86
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:51CUSAN
Yüzde 6.19 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 979, 217 adet işlem
-
14:50AKSGY
Yüzde 7.34 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 122, 211 adet işlem
-
14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SAHOL, TCELL
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 62 artarak (% 0.02 ) 2, 533
-
14:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, CMENT, TRCAS, DENGE, CMBTN, HLGYO, BRKO, COSMO, TSPOR