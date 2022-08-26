***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 10:33
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )çıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,200133 TL'dir. 25.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.08.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058506
BIST
10:293.187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 50,59
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.149
10:2918,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:2918,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:291.025,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.025,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:28
|VAKBN
|6,05
|185.408.947
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|576.193
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|NIBAS
|10,26
|16.364.369
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|8.199.576
|% 9,96
|
|SILVR
|28,36
|3.463.657
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|3.655.897
|% -9,93
|
|BJKAS
|6,85
|77.755.348
|% -6,42
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|COSMO
|28,00
|1.545.656
|% -4,37
|
|ISCTR
|8,14
|1.425.348.650
|% 3,83
|
|AKBNK
|12,59
|1.390.225.221
|% 5,09
|
|GARAN
|27,30
|1.133.508.439
|% 5,98
|
|YKBNK
|6,94
|1.111.360.790
|% 5,79
|
|THYAO
|70,70
|1.013.858.055
|% 0,57
|
|ISCTR
|8,14
|1.425.348.650
|% 3,83
|
|YKBNK
|6,94
|1.111.360.790
|% 5,79
|
|EKGYO
|3,94
|516.640.718
|% 2,60
|
|AKBNK
|12,59
|1.390.225.221
|% 5,09
|
|HALKB
|7,10
|714.520.352
|% 9,40
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1752
|18,1854
|% 0,12
|
|Euro
|18,1265
|18,1330
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,3814
|21,4886
|% -0,26
|
|Frank
|18,7686
|18,8817
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8270
|4,8512
|% 0,12
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-5,84
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.855
|6.912
|-19,00
|
|Yarım
|3.340
|3.379
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,24
|
Seans Raporu
10:28
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