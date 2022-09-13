***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 15:42
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,204312 TL'dir. 12.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.09.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062670
BIST
16:583.595
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -54,40
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
16:5818,2567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:5818,3026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1461
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:581.001,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,23
|Açılış
|: 1.001,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|92.394.068
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.580.168
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.110.952
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.072.210
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|347.084.884
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|181.388.563
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.036.891
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,17
|12.812.896.236
|% 3,77
|
|YKBNK
|9,37
|11.937.441.239
|% -3,30
|
|ISCTR
|11,81
|10.299.516.313
|% -5,90
|
|THYAO
|74,60
|9.652.980.836
|% -0,47
|
|EREGL
|32,56
|7.556.060.657
|% -2,51
|
|YKBNK
|9,37
|11.937.441.239
|% -3,30
|
|EKGYO
|4,82
|5.830.634.089
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,81
|10.299.516.313
|% -5,90
|
|AKBNK
|18,17
|12.812.896.236
|% 3,77
|
|KRDMD
|15,65
|6.404.834.678
|% 2,22
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2427
|18,2581
|% 0,24
|
|Euro
|18,2970
|18,3024
|% -0,79
|
|Sterlin
|21,0586
|21,1643
|% -0,82
|
|Frank
|18,9410
|19,0551
|% -0,49
|
|Riyal
|4,8413
|4,8656
|% 0,10
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-18,93
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-8,64
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.835
|-37,00
|
|Tam
|6.765
|6.832
|-24,00
|
|Yarım
|3.296
|3.340
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,03
|
Seans Raporu
16:56
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-
17:11CUSAN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 298 adet işlem
-
17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ISCTR, KCHOL
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 3 kaybederek (% -1.08 ) 3, 235
-
17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, FRIGO, OYYAT, VAKBN, ROYAL, IEYHO, NTHOL, GARAN, VAKFN, HKTM
-
17:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKGYO, ATSYH, ZRGYO, ASUZU, BJKAS, UTPYA, BRMEN, KLNMA