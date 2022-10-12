***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 10:52
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,208474 TL'dir. 11.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.10.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071062
BIST
10:573.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,42
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.568
10:5718,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6134
En Düşük
18,5241
10:5718,0627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1064
En Düşük
17,9891
10:57997,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,83
|Açılış
|: 997,77
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler10:57
|USAK
|3,74
|69.888.158
|% 10,00
|
|HEKTS
|24,48
|494.023.521
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|13.233.758
|% 9,88
|
|ERCB
|51,10
|101.706.135
|% 9,38
|
|MEGAP
|4,82
|13.377.539
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|13.377.539
|% -9,91
|
|KTSKR
|37,74
|49.629.711
|% -5,41
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|SANEL
|9,95
|785.200
|% -4,33
|
|ASELS
|32,74
|1.001.708.775
|% 1,49
|
|THYAO
|84,10
|792.218.626
|% -0,47
|
|SASA
|83,10
|654.710.415
|% -2,35
|
|ISCTR
|8,39
|620.119.286
|% 1,21
|
|YKBNK
|8,38
|602.591.242
|% 0,84
|
|EKGYO
|4,32
|347.921.553
|% 0,23
|
|ISCTR
|8,39
|620.119.286
|% 1,21
|
|YKBNK
|8,38
|602.591.242
|% 0,84
|
|AKFGY
|4,00
|210.294.031
|% -2,44
|
|AKBNK
|13,06
|534.568.852
|% 0,00
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5847
|18,5911
|% 0,03
|
|Euro
|18,0513
|18,0627
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,3347
|20,4366
|% 0,01
|
|Frank
|18,6246
|18,7368
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9297
|4,9545
|% -0,02
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,74
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.724
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.276
|3.315
|6,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|0,05
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
-
11:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 84 artarak (% 0.05 ) 3, 912
-
11:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, TRKCM
-
11:12XU100
Endeks 3, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 13, 899.00 milyon TL de
-
11:12MARTI
Yüzde 4.93 oranında artışla 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 079, 370 adet işlem
-
11:11KLRHO
Yüzde 4.22 oranında artışla 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 567, 637 adet işlem