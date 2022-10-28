***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2022 10:04
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,223351 TL'dir. 27.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.10.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074952
BIST
11:563.895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -39,12
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.893
11:5618,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:5618,5359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0133
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:56988,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,13
|Açılış
|: 988,02
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
986,45
BIST En Aktif Hisseler11:54
|AKCNS
|41,80
|78.737.013
|% 10,00
|
|ERSU
|5,50
|35.970.536
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|46.298.141
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|54.874.180
|% 9,98
|
|AGYO
|6,11
|4.259.782
|% -9,88
|
|ICBCT
|7,81
|61.922.929
|% -9,71
|
|MZHLD
|136,00
|14.816.243
|% -7,98
|
|BRSAN
|54,10
|93.839.263
|% -7,91
|
|CRFSA
|59,15
|57.951.186
|% -6,70
|
|AKBNK
|14,91
|1.220.489.122
|% -2,10
|
|THYAO
|98,35
|1.212.178.519
|% -1,06
|
|SASA
|108,00
|1.120.851.660
|% 3,95
|
|TUPRS
|365,50
|994.379.985
|% -1,96
|
|YKBNK
|9,00
|957.027.900
|% -2,91
|
|EKGYO
|4,44
|481.375.393
|% -1,77
|
|YKBNK
|9,00
|957.027.900
|% -2,91
|
|ISCTR
|9,02
|803.424.414
|% -3,84
|
|AKBNK
|14,91
|1.220.489.122
|% -2,10
|
|SKBNK
|2,06
|134.112.502
|% -2,37
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6112
|18,6162
|% 0,09
|
|Euro
|18,5256
|18,5402
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,3906
|21,4978
|% -0,18
|
|Frank
|18,6364
|18,7487
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,12
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-13,12
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|-40,00
|
|Tam
|6.632
|6.686
|-50,00
|
|Yarım
|3.232
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,20
|
|B. Petrol
|94,43
|94,43
|-0,61
|
Seans Raporu
11:54
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-
12:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 99 kaybederek (% -1.24 ) 4, 231
-
12:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
-
12:09
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ADEL, AKCNS
-
12:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse AKBNK, THYAO, SASA
-
12:09XU100
Endeks 3, 898 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 19, 687.00 milyon TL de