***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 15:41
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,218723 TL'dir. 31.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 31.10.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075902
BIST
17:104.041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 62,49
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:1018,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:1018,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
17:10984,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,46
|Açılış
|: 984,33
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:08
|AKCNS
|48,40
|60.515.579
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.777.692
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.109.991
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|269.104.400
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,73
|109.613.161
|% -9,68
|
|TRCAS
|21,80
|320.182.558
|% -8,48
|
|VERTU
|32,92
|159.516.459
|% -8,04
|
|LIDER
|48,90
|147.072.119
|% -7,74
|
|PNSUT
|46,96
|83.295.778
|% -7,74
|
|THYAO
|101,40
|5.418.554.847
|% 0,10
|
|SASA
|129,20
|3.853.411.603
|% 7,49
|
|ASELS
|33,20
|3.225.221.580
|% 3,04
|
|SISE
|33,00
|3.079.852.219
|% -0,66
|
|AKBNK
|14,62
|2.682.844.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,48
|2.547.662.693
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,32
|2.366.626.837
|% 1,19
|
|ISCTR
|9,15
|2.073.449.469
|% -1,82
|
|AKBNK
|14,62
|2.682.844.285
|% 0,00
|
|TSKB
|3,00
|533.881.911
|% -0,33
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6142
|18,6211
|% 0,08
|
|Euro
|18,4406
|18,4501
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,3551
|21,4622
|% 0,45
|
|Frank
|18,5828
|18,6947
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,10
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|12,10
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,53
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|39,00
|
|Tam
|6.629
|6.688
|37,00
|
|Yarım
|3.230
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,30
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|1,83
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23TKNSA
Yüzde 8.95 oranında artışla 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 995, 417 adet işlem
-
17:22BERA
Yüzde 5.41 oranında artışla 24.18 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 484, 050 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 4, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 68, 907.00 milyon TL de
-
17:20TUCLK
Yüzde 9.95 oranında artışla 29.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 796, 164 adet işlem
-
17:19ISKPL
Yüzde 8.24 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 402, 234 adet işlem