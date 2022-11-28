***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 10:55
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,252738 TL'dir. 25.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.11.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082507
BIST
16:434.963
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 88,23
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:4318,6188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0148
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:4319,4833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0767
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:431.049,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.049,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:41
|SUNTK
|56,10
|384.088.868
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.124.812
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.951.772
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.380.960
|% 9,99
|
|NTGAZ
|45,82
|78.526.373
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|235.262.604
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MIATK
|127,70
|143.185.993
|% -9,05
|
|IHAAS
|87,35
|66.123.538
|% -8,20
|
|MZHLD
|15,60
|51.603.352
|% -8,13
|
|THYAO
|116,40
|8.386.694.324
|% 2,28
|
|PETKM
|18,23
|4.464.465.383
|% 5,07
|
|EREGL
|42,22
|4.164.867.304
|% 0,81
|
|ASELS
|48,90
|3.918.480.575
|% 1,45
|
|ISCTR
|10,54
|3.612.245.611
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,98
|3.228.034.692
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,79
|1.252.826.436
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,54
|3.612.245.611
|% 2,83
|
|YKBNK
|12,00
|3.525.926.606
|% 4,80
|
|VAKBN
|10,17
|2.627.601.727
|% 6,38
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6088
|18,6188
|% -0,08
|
|Euro
|19,4766
|19,4870
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,3871
|22,4994
|% -0,38
|
|Frank
|19,6455
|19,7639
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% -0,14
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,10
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.016
|7.080
|-29,00
|
|Yarım
|3.403
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|-2,37
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:55XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 94, 697.00 milyon TL de
-
16:55SEKUR
Yüzde 7.55 oranında artışla 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 616, 349 adet işlem
-
16:54CRFSA
Yüzde 5.90 oranında artışla 65.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 793 adet işlem
-
16:53VAKBN
Yüzde 6.28 oranında artışla 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 877, 711 adet işlem
-
16:52ANSGR
Yüzde 7.55 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 183, 609 adet işlem