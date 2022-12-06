***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2022 12:44
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,253931 TL'dir. 05.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.12.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084728
BIST
15:284.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 35,00
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
15:2818,6373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
15:2819,6246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0758
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
15:281.066,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,62
|Açılış
|: 1.066,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,06
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler15:26
|BARMA
|122,10
|32.219.138
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|86.107.872
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|313.257.384
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|382.341.981
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.151.358.989
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.275.388
|% -9,91
|
|BRLSM
|13,36
|82.250.694
|% -9,05
|
|KRDMD
|17,23
|10.234.540.563
|% 6,16
|
|THYAO
|135,10
|7.043.480.825
|% -2,53
|
|EREGL
|42,52
|5.365.049.571
|% 0,19
|
|SISE
|40,18
|3.907.907.298
|% 3,99
|
|AKBNK
|16,26
|3.393.279.526
|% -0,12
|
|KRDMD
|17,23
|10.234.540.563
|% 6,16
|
|EKGYO
|7,27
|1.854.980.235
|% 0,00
|
|ADESE
|1,81
|412.427.909
|% -2,16
|
|AKBNK
|16,26
|3.393.279.526
|% -0,12
|
|ISCTR
|10,25
|1.886.450.428
|% 0,99
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6310
|18,6442
|% 0,03
|
|Euro
|19,6235
|19,6296
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,7184
|22,8323
|% 0,41
|
|Frank
|19,7507
|19,8696
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% -0,06
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|13,29
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|8,02
|
|Cumhuriyet
|7.138
|7.246
|-41,00
|
|Tam
|7.178
|7.226
|58,00
|
|Yarım
|3.476
|3.533
|28,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,55
|0,23
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,01
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:42KRDMD
Yüzde 6.10 oranında artışla 17.22 lira fiyatla işlem gören hissede 598, 411, 389 adet işlem
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TTKOM, TKFEN
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 37 artarak (% 0.82 ) 4, 370
-
15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMB, RALYH, RHEAG, BALAT, EMNIS, DGNMO, KRDMA, VKING, DIRIT, KSTUR
-
15:41
KRDMB, QNBFL, KSTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında