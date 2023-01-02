***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 11:03
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,265522 TL'dir. 30.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 30.12.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091938
BIST
11:075.612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 102,89
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.615
En Düşük
5.568
11:0718,7318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:0720,0176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:071.098,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.098,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:07
|BFREN
|4.323,00
|14.948.934
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|53.945.484
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.417.884
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.380.747
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,35
|93.037.592
|% -6,50
|
|ULUFA
|9,76
|44.399.500
|% -5,88
|
|BRKVY
|33,54
|27.838.821
|% -5,41
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|ATEKS
|107,10
|3.364.959
|% -3,43
|
|ASELS
|64,15
|2.155.285.448
|% 3,22
|
|THYAO
|143,90
|1.988.755.175
|% 2,13
|
|TCELL
|39,74
|1.572.614.982
|% 4,91
|
|EKGYO
|8,99
|1.460.422.208
|% 2,98
|
|TTKOM
|26,36
|1.322.280.956
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,99
|1.460.422.208
|% 2,98
|
|KRDMD
|18,49
|1.077.515.377
|% 2,78
|
|TTKOM
|26,36
|1.322.280.956
|% 7,33
|
|ISCTR
|12,94
|620.551.787
|% 1,33
|
|PETKM
|20,22
|879.498.037
|% 1,30
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7178
|18,7318
|% 0,16
|
|Euro
|19,9912
|20,0176
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,5364
|22,6495
|% -0,01
|
|Frank
|20,1838
|20,3054
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9669
|4,9918
|% 0,12
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.412
|7.474
|41,00
|
|Yarım
|3.589
|3.650
|17,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22ARCLK
Yüzde 6.51 oranında artışla 119.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 720, 768 adet işlem
-
11:21XU100
Endeks 5, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 27, 304.00 milyon TL de
-
11:21TTKOM
Yüzde 7.33 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 167, 063 adet işlem
-
11:20ARCLK
Yüzde 5.97 oranında artışla 118.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 663, 070 adet işlem
-
11:19ALCAR
Yüzde 5.74 oranında artışla 731.10 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 034 adet işlem