***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2023 10:45
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.03.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,303661 TL'dir. 20.03.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.03.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126619
BIST
15:124.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,67
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:1219,0258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:1220,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1912
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:121.201,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.202,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:12
|AKFYE
|14,33
|3.078.457
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.737.251
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.593.529
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.298.376
|% 9,93
|
|DENGE
|2,19
|62.029.310
|% 8,42
|
|GLRYH
|8,41
|98.819.604
|% -9,67
|
|AKGRT
|2,66
|173.762.709
|% -8,28
|
|MNDRS
|7,39
|146.243.595
|% -7,86
|
|AVOD
|2,95
|132.980.870
|% -7,81
|
|EPLAS
|47,36
|41.902.028
|% -7,68
|
|ASTOR
|61,20
|6.760.125.617
|% 4,70
|
|GOKNR
|25,38
|2.872.858.647
|% 7,72
|
|ISCTR
|14,05
|2.262.323.158
|% 0,36
|
|THYAO
|123,20
|2.075.392.113
|% -2,30
|
|KOZAL
|20,46
|1.952.412.178
|% -2,01
|
|ISCTR
|14,05
|2.262.323.158
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,69
|836.038.110
|% -1,76
|
|ASTOR
|61,20
|6.760.125.617
|% 4,70
|
|GOKNR
|25,38
|2.872.858.647
|% 7,72
|
|METRO
|1,98
|192.475.990
|% 4,21
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0217
|19,0258
|% 0,11
|
|Euro
|20,5244
|20,5393
|% 0,94
|
|Sterlin
|23,2365
|23,3530
|% -0,16
|
|Frank
|20,5084
|20,6320
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0482
|5,0736
|% 0,08
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,59
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.204
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.124
|8.206
|-36,00
|
|Yarım
|3.983
|4.015
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.008
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,77
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,68
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GARAN, THYAO
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 2 kaybederek (% -1.08 ) 4, 422
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANELE, BVSAN, ONCSM, AKFYE
-
15:27
DENGE, AKFYE, ANELE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:27
SELVA, AKGRT, PINSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında