***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 12:01
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.04.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,308263 TL'dir. 11.04.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.04.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136730
BIST
14:365.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 43,99
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3619,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0327
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3621,1013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0741
|Açılış
|: 21,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:361.248,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.248,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:36
|KRGYO
|18,26
|14.565.576
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.105.520
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.729.388
|% 9,99
|
|HEDEF
|22,00
|57.872.425
|% -6,94
|
|ONCSM
|112,90
|122.892.528
|% -5,92
|
|GESAN
|80,65
|1.054.043.453
|% -4,56
|
|AVHOL
|16,23
|45.585.428
|% -4,53
|
|YYAPI
|2,95
|110.443.902
|% -4,22
|
|THYAO
|135,30
|3.136.495.789
|% 1,73
|
|ASELS
|55,00
|1.713.781.803
|% 2,80
|
|KOZAL
|22,52
|1.558.765.518
|% 0,90
|
|EREGL
|36,36
|1.506.894.814
|% 0,44
|
|SISE
|44,72
|1.246.043.728
|% 1,54
|
|ZOREN
|5,54
|680.414.089
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,13
|877.077.993
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,26
|1.092.960.111
|% 0,91
|
|SKBNK
|2,59
|205.640.190
|% 1,17
|
|KOZAL
|22,52
|1.558.765.518
|% 0,90
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3127
|19,3171
|% 0,17
|
|Euro
|21,0948
|21,1013
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,8983
|24,0182
|% -0,03
|
|Frank
|21,3397
|21,4682
|% 0,28
|
|Riyal
|5,1337
|5,1595
|% 0,10
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,47
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,09
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.576
|8.632
|15,00
|
|Yarım
|4.189
|4.224
|7,00
|
|Çeyrek
|2.094
|2.112
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,08
|
|B. Petrol
|85,69
|85,69
|0,08
|
Seans Raporu
14:36
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14:51BRYAT
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 36 artarak (% 0.85 ) 4, 645
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