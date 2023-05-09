***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2023 10:07
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.05.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,321262 TL'dir. 08.05.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.05.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148483
BIST
11:234.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -13,39
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:2319,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:2321,4163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0404
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:231.268,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.268,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:21
|EGPRO
|53,50
|16.050.043
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|61.822.679
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.133.500
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.799.776
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|47.873.179
|% -8,39
|
|BJKAS
|11,30
|69.431.260
|% -7,45
|
|FENER
|48,02
|117.000.971
|% -7,39
|
|CWENE
|124,20
|1.534.923.275
|% -5,41
|
|ISCTR
|12,10
|1.421.916.717
|% 3,33
|
|THYAO
|131,50
|1.028.568.120
|% -0,98
|
|KOZAL
|16,81
|866.105.455
|% 1,33
|
|KCHOL
|82,35
|841.036.027
|% 2,17
|
|ISCTR
|12,10
|1.421.916.717
|% 3,33
|
|YKBNK
|10,03
|577.644.803
|% 1,21
|
|KOZAL
|16,81
|866.105.455
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,56
|216.255.580
|% 0,18
|
|SKBNK
|2,24
|86.295.094
|% 0,00
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5123
|19,5157
|% 0,07
|
|Euro
|21,4189
|21,4249
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,5222
|24,6452
|% -0,05
|
|Frank
|21,7800
|21,9112
|% -0,25
|
|Riyal
|5,1868
|5,2128
|% 0,05
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,57
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.543
|4.620
|4,00
|
|Çeyrek
|2.264
|2.303
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,96
|15,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,98
|75,98
|-1,03
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36GENIL
Yüzde -7.34 oranında düşüşle 40.14 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 864 adet işlem
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 27 kaybederek (% -0.38 ) 5, 031
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CWENE, ISCTR, THYAO
-
11:34XU100
Endeks 4, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 14, 200.00 milyon TL de
-
11:33EDIP
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 705 adet işlem