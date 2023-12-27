***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Risk Yönetim Hizmetinin Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınması için 27.12.2023 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, sözleşme süresi 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihlerini kapsamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229820BIST