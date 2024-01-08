***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2024 17:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,504764 TL'dir. 05.01.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.01.2024 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234721
BIST
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18:057.819
En Düşük
|Değişim
|: 2,49%
|| 190,16
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.825
18:0529,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0592
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
18:0532,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1781
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
18:051.952,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,11
|Açılış
|: 1.952,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|203,50
|816.049.075
|% 10,00
|
|CATES
|47,62
|619.059.689
|% 9,98
|
|SURGY
|34,38
|410.848.737
|% 9,98
|
|SUMAS
|212,60
|2.260.916
|% 9,98
|
|KUYAS
|57,25
|175.169.898
|% -6,91
|
|EMNIS
|88,10
|736.165
|% -6,03
|
|UMPAS
|7,83
|1.278.091
|% -5,66
|
|GARFA
|86,60
|121.416.660
|% -5,61
|
|BINHO
|302,00
|651.375.219
|% -5,03
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 1,42
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% -2,64
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 3,93
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,54
|625.016.734
|% 7,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8910
|29,8982
|% 0,19
|
|Euro
|32,8459
|32,8627
|% 0,56
|
|Sterlin
|38,0331
|38,2238
|% 0,50
|
|Frank
|35,1665
|35,3783
|% 0,60
|
|Riyal
|7,9467
|7,9866
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|955,06
|956,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,70
|1.004,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,84
|75,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,16
|2.032,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
-
17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
-
17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem