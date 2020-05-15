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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.05.2020 18:31
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni taahhüd bulunmaktadır yazıldı.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
VKFYO, TRAVKFYT91Q4 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 1,00

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 10.000.000,000 50,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Taahhüd bulunmaktadır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 10.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 27.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845535


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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2906 8,3322 % -0,48  
Frank 7,0234 7,0657 % -0,72  
Riyal 1,8203 1,8295 % -0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 20,94  
Altın Gr. 389 389 2,08  
Cumhuriyet 2.498 2.544 25,00  
Tam 2.571 2.610 25,70  
Yarım 1.255 1.276 12,50  
Çeyrek 627 638 6,30  
Gümüş.Ons 17,32 17,36 0,71  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,12  
B. Petrol 34,25 34,25 1,75  
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