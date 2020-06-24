***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.06.2020 12:35
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz Bedelli Sermaye Artırımı Hak Kullanım (Ruchan Hakkı) Tarihleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kulla
13:54115.157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -181,44
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
13:546,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
13:547,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7308
13:54391,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,55
|Açılış
|: 391,83
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|434.072.309
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.397.693
|% 9,98
|
|ULAS
|4,99
|16.757.499
|% 9,91
|
|SAMAT
|2,57
|38.736.511
|% 9,83
|
|KSTUR
|48,90
|59.703
|% 9,74
|
|EKIZ
|10,31
|1.222.235
|% -9,96
|
|RTALB
|32,46
|63.056.243
|% -7,20
|
|EMNIS
|4,00
|31.556
|% -5,88
|
|GLRYH
|13,79
|25.025.069
|% -5,81
|
|BAYRK
|8,48
|9.670.573
|% -5,57
|
|GUSGR
|4,73
|630.839.212
|% 3,50
|
|GARAN
|8,34
|558.875.005
|% -1,42
|
|PETKM
|4,26
|514.834.647
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,01
|495.333.473
|% 1,69
|
|KARSN
|2,84
|470.232.343
|% 4,03
|
|CEMAS
|1,43
|434.072.309
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|175.037.569
|% 6,17
|
|KARSN
|2,84
|470.232.343
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,01
|495.333.473
|% 1,69
|
|GUSGR
|4,73
|630.839.212
|% 3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5610
|8,6039
|% 0,17
|
|Frank
|7,2329
|7,2764
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|8,08
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.557
|18,90
|
|Tam
|2.609
|2.622
|19,50
|
|Yarım
|1.271
|1.283
|9,50
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,00
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,64
|