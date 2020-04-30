***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.04.2020 17:48
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hülya BAL Müdür Yrd. 15.11.2014 2166318936 vkfyo@vkfyo.com.tr S.P.F.Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme/Türev Araçlar/Kredi Derecelendirme 212768/703020/303643/603642
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841803
BIST
18:00101.219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -376,40
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:006,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:007,6471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0878
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:00383,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,01
|Açılış
|: 383,84
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.971.443
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|960.472
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.719.882
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.558
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.714.490
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.157.371
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.988.382
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|50.280.924
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.516.109.111
|% -0,95
|
|THYAO
|10,68
|769.490.610
|% 0,56
|
|ASELS
|27,22
|663.491.152
|% -0,66
|
|AFYON
|2,69
|577.441.701
|% 5,91
|
|PETKM
|3,57
|528.323.174
|% -0,83
|
|AFYON
|2,69
|577.441.701
|% 5,91
|
|GARAN
|8,33
|1.516.109.111
|% -0,95
|
|ADESE
|1,47
|272.513.689
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,09
|335.943.776
|% -1,88
|
|ODAS
|1,79
|271.102.332
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7916
|8,8357
|% 1,74
|
|Frank
|7,2160
|7,2594
|% 1,51
|
|Riyal
|1,8555
|1,8648
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,21
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.516
|3,90
|
|Tam
|2.523
|2.578
|3,90
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|1,90
|
|Çeyrek
|617
|630
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,84
|26,84
|2,62
|
Seans Raporu
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-
17:59TKNSA
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 488, 590 adet işlem
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17:58OYLUM
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 333, 945 adet işlem
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17:57KRONT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 004, 520 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -390, 16 kaybederek (% -0.33 ) 118, 739
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AFYON, ADESE, GARAN