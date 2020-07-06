***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 0 TRY 100 imtiyaz yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEÇKİN ALTINSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.06.2020 İcrada Görevli Değil T.Vakıflar Bankası T.A.O. - Kredi Planlama ve İzleme Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden sorumlu Y.K. ÜyesiNURİDDİN MEHMET ÖZKUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 26.06.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiİDRİS YAKUP AŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)AHMET AYHAN ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi(Başkan) / Denetim Komitesi(Başkan)İSMAİL KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Denetim Komitesi (Üye)Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNURİDDİN MEHMET ÖZKUR Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.BARIŞ HAMALOĞLU Genel Müdür Vekili / Genel Müdür Yrd. Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855211BIST