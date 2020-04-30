***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.04.2020 09:37
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sayın Hülya BAL'ın atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841378
BIST
09:55102.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 470,63
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.066
En Düşük
101.996
09:556,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9783
En Düşük
6,9408
09:557,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5975
En Düşük
7,5375
09:55385,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,49
|Açılış
|: 385,25
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
385,57
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|62,75
|46.898.954
|% 1,52
|
|MARKA
|1,33
|7.373.468
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,75
|404.636.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|184.796.383
|% 0,00
|
|MARKA
|1,33
|7.373.468
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,75
|404.636.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|184.796.383
|% 0,00
|
|ACSEL
|7,94
|16.831.856
|% 0,00
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 0,00
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6639
|8,7073
|% 0,27
|
|Frank
|7,1323
|7,1753
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8499
|1,8591
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,18
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.527
|14,60
|
|Tam
|2.534
|2.589
|15,00
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|7,30
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,32
|15,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|25,40
|25,40
|1,18
|