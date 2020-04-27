***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.04.2020 09:18
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/04/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840214
BIST
12:05100.925
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 2.165,54
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.966
En Düşük
100.086
12:056,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
12:057,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
12:05386,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,49
|Açılış
|: 386,19
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|16,83
|7.717.683
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.327.227
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.088.802
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.363.621
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,35
|38.871
|% -7,50
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|THYAO
|10,70
|493.881.657
|% 4,19
|
|GARAN
|8,32
|479.032.327
|% 2,46
|
|ECILC
|4,97
|312.535.701
|% 3,11
|
|ASELS
|27,26
|309.614.120
|% 2,17
|
|GUSGR
|3,30
|237.435.546
|% 6,45
|
|GUSGR
|3,30
|237.435.546
|% 6,45
|
|IHLGM
|1,09
|72.309.470
|% 3,81
|
|ODAS
|1,67
|107.775.821
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,09
|130.492.669
|% 3,98
|
|ECILC
|4,97
|312.535.701
|% 3,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6498
|8,6932
|% 0,89
|
|Frank
|7,1495
|7,1925
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8510
|1,8602
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-6,08
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.534
|-3,50
|
|Tam
|2.541
|2.600
|-3,70
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,80
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,81
|23,81
|-1,00
|
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