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***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

13.06.2023 09:22
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

VKGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/06/2023) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158143


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 17,38 22.016.195 % 10,00  
ISBTR 50.941,00 1.324.466 % 10,00  
KTLEV 16,24 75.872.958 % 9,95  
YAPRK 59,30 23.209.813 % 9,92  
KLSYN 4,81 89.870.678 % 9,32  
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Dolar 23,6592 23,6646 % 0,22  
Euro 25,5883 25,5940 % 0,94  
Sterlin 29,6441 29,7928 % 0,61  
Frank 26,0089 26,1656 % 0,47  
Riyal 6,2907 6,3222 % 0,18  
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12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.963 5,32  
Altın Gr. 1.494 1.494 7,60  
Cumhuriyet 9.963 10.111 60,00  
Tam 9.919 10.171 61,07  
Yarım 4.859 4.932 6,00  
Çeyrek 2.429 2.466 3,00  
Gümüş.Ons 24,15 24,17 0,11  
Gümüş Gr. 18,38 18,39 0,11  
B. Petrol 73,04 73,04 1,20  
Seans Raporu 12:56
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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