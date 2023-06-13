***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.06.2023 09:22
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/06/2023) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158143
BIST
12:565.467
En Düşük
|Değişim
|: -2,17%
|| -121,50
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.446
En Yüksek
5.595
12:5623,6646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0521
|Açılış
|: 23,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
12:5625,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2392
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
12:561.494,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.494,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.498,98
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler12:56
|VKFYO
|17,38
|22.016.195
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|1.324.466
|% 10,00
|
|KTLEV
|16,24
|75.872.958
|% 9,95
|
|YAPRK
|59,30
|23.209.813
|% 9,92
|
|KLSYN
|4,81
|89.870.678
|% 9,32
|
|BURCE
|188,10
|15.605.024
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|935.326.340
|% -9,97
|
|SASA
|58,35
|3.767.094.908
|% -6,79
|
|GOODY
|20,64
|81.498.455
|% -6,52
|
|MZHLD
|7,33
|15.534.725
|% -6,51
|
|THYAO
|178,80
|3.960.472.111
|% -2,45
|
|SASA
|58,35
|3.767.094.908
|% -6,79
|
|KRDMD
|21,72
|1.679.833.389
|% 1,69
|
|EREGL
|37,30
|1.534.422.646
|% -1,69
|
|KCHOL
|98,70
|1.331.185.149
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,58
|977.791.584
|% -1,94
|
|YKBNK
|11,76
|1.144.480.059
|% -0,68
|
|SKBNK
|2,52
|206.818.948
|% -2,33
|
|KRDMD
|21,72
|1.679.833.389
|% 1,69
|
|AKBNK
|17,91
|1.273.506.468
|% -0,94
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6592
|23,6646
|% 0,22
|
|Euro
|25,5883
|25,5940
|% 0,94
|
|Sterlin
|29,6441
|29,7928
|% 0,61
|
|Frank
|26,0089
|26,1656
|% 0,47
|
|Riyal
|6,2907
|6,3222
|% 0,18
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.494
|1.494
|7,60
|
|Cumhuriyet
|9.963
|10.111
|60,00
|
|Tam
|9.919
|10.171
|61,07
|
|Yarım
|4.859
|4.932
|6,00
|
|Çeyrek
|2.429
|2.466
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,39
|0,11
|
|B. Petrol
|73,04
|73,04
|1,20
|