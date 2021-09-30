***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
30.09.2021 17:27
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
-
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı 01/10/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965926
BIST
17:351.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,90
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:358,8652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0518
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
17:3510,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0623
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
17:35500,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,67
|Açılış
|: 500,48
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
500,76
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:33
|VBTYZ
|20,74
|53.642.920
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|98.749.448
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|27.980.454
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.216.898
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.819.582
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.319.284
|% -9,93
|
|YEOTK
|77,00
|64.044.497
|% -9,47
|
|GARFA
|11,88
|4.753.989
|% -8,40
|
|GARAN
|9,23
|1.952.066.474
|% 1,88
|
|THYAO
|13,97
|944.843.216
|% 1,38
|
|TUPRS
|115,10
|833.122.550
|% 2,13
|
|SISE
|8,23
|823.993.382
|% 0,73
|
|AKBNK
|5,34
|697.151.044
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,42
|588.495.829
|% 2,11
|
|GARAN
|9,23
|1.952.066.474
|% 1,88
|
|AKBNK
|5,34
|697.151.044
|% 1,91
|
|SISE
|8,23
|823.993.382
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,46
|629.441.154
|% 2,38
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8619
|8,8637
|% -0,60
|
|Euro
|10,2885
|10,2955
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,9288
|11,9886
|% -0,01
|
|Frank
|9,4643
|9,5213
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3587
|2,3706
|% -0,43
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|26,41
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,17
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,08
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|-0,84
|