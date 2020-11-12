***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 15:55
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888130
BIST
15:531.285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.278
15:537,7305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0640
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
15:539,1284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0604
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
15:53463,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,06
|Açılış
|: 463,95
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:53
|BFREN
|1.145,80
|43.323.361
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|97.017.690
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.447.596
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.141.485
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,80
|7.708.882.071
|% 3,53
|
|YKBNK
|2,86
|2.658.604.784
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,18
|2.641.588.042
|% 5,56
|
|THYAO
|12,10
|2.223.778.233
|% 2,72
|
|AKBNK
|6,34
|1.868.561.108
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,86
|2.658.604.784
|% 2,14
|
|GARAN
|8,80
|7.708.882.071
|% 3,53
|
|KRDMD
|4,18
|2.641.588.042
|% 5,56
|
|EKGYO
|1,92
|616.385.252
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,34
|1.868.561.108
|% 1,93
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7222
|7,7305
|% -0,82
|
|Euro
|9,1153
|9,1284
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,1019
|10,1525
|% -1,60
|
|Frank
|8,3880
|8,4385
|% -0,91
|
|Riyal
|2,0499
|2,0602
|% -1,04
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,24
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-74,00
|
|Tam
|3.068
|3.148
|-69,46
|
|Yarım
|1.483
|1.523
|-33,61
|
|Çeyrek
|744
|761
|-16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,24
|
Seans Raporu
15:53
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16:03BRISA
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16:02XU030
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16:02XU100
Endeks 1, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 38, 177.00 milyon TL de
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16:02MARTI
Yüzde 5.33 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 502, 139 adet işlem
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15:59BRISA
Yüzde 5.55 oranında artışla 18.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 490, 695 adet işlem