***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 10:54
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932206
BIST
10:541.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,77
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.403
En Düşük
1.391
10:548,1541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0346
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
10:549,9029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0464
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8763
10:54467,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,48
|Açılış
|: 467,73
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler10:54
|RYSAS
|4,27
|14.920.298
|% 9,77
|
|BJKAS
|7,55
|49.742.236
|% 8,32
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|RALYH
|3,73
|485.109
|% 7,80
|
|AYCES
|70,00
|3.470.899
|% 7,61
|
|ATLAS
|1,83
|903.663
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|SEYKM
|23,60
|15.211.337
|% -6,35
|
|GARAN
|7,26
|383.313.868
|% 1,97
|
|EREGL
|19,15
|241.386.689
|% 1,11
|
|SASA
|36,88
|203.824.451
|% 1,32
|
|PETKM
|6,59
|197.630.048
|% 1,07
|
|KOZAL
|108,70
|120.826.082
|% 1,59
|
|GARAN
|7,26
|383.313.868
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,12
|38.598.448
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,12
|70.156.480
|% 0,95
|
|PETKM
|6,59
|197.630.048
|% 1,07
|
|AKBNK
|4,90
|100.316.894
|% 1,03
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1447
|8,1490
|% -0,48
|
|Euro
|9,8792
|9,8905
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,3840
|11,4411
|% -0,01
|
|Frank
|8,9365
|8,9903
|% -0,38
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% -0,19
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,72
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|67,14
|67,14
|0,36
|