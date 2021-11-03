***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:00
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974215
BIST
13:351.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,95
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
13:359,6675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0651
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
13:3511,2143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0910
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
13:35554,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,85
|Açılış
|: 554,90
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler13:33
|IHAAS
|5,06
|27.089.889
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,25
|39.219.302
|% 9,08
|
|ERBOS
|133,80
|217.120.675
|% 8,96
|
|PRKAB
|24,44
|151.012.379
|% 8,82
|
|TUREX
|13,00
|56.466.408
|% 7,08
|
|CANTE
|12,92
|86.358.585
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|31.790.952
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|46.079.559
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|31.939.858
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.972.149
|% -9,95
|
|GARAN
|10,12
|2.600.253.157
|% -0,39
|
|THYAO
|15,44
|1.266.731.144
|% -0,32
|
|SISE
|8,74
|890.650.914
|% 1,39
|
|TSPOR
|5,10
|823.182.497
|% -5,03
|
|YKBNK
|2,81
|698.198.060
|% -0,71
|
|GARAN
|10,12
|2.600.253.157
|% -0,39
|
|YKBNK
|2,81
|698.198.060
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,99
|455.494.237
|% -1,97
|
|TSKB
|1,38
|239.100.609
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,10
|823.182.497
|% -5,03
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6678
|9,6732
|% 0,74
|
|Euro
|11,2076
|11,2159
|% 0,83
|
|Sterlin
|13,1625
|13,2286
|% 0,97
|
|Frank
|10,5934
|10,6572
|% 1,30
|
|Riyal
|2,5759
|2,5888
|% 0,92
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,13
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|39,25
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|18,98
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|-1,58
|