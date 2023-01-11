***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:22
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100436
BIST
17:164.767
En Yüksek
|Değişim
|: -4,43%
|| -220,84
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.756
17:1618,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:1620,2243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0626
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:161.133,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.133,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:14
|SDTTR
|56,65
|7.111.841
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.646.799
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|MAKIM
|25,64
|163.110.016
|% 7,73
|
|OYLUM
|4,14
|46.965.160
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.139.352
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.151.498
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|463.966.198
|% -9,99
|
|THYAO
|127,60
|7.844.367.902
|% -2,74
|
|EREGL
|37,40
|5.809.669.156
|% -1,22
|
|ASELS
|53,50
|5.321.758.788
|% -8,00
|
|KRDMD
|17,40
|4.241.389.055
|% -4,08
|
|TUPRS
|476,80
|4.183.900.199
|% 0,32
|
|EKGYO
|8,20
|3.131.002.600
|% -3,53
|
|YKBNK
|8,83
|3.185.006.684
|% -7,35
|
|KRDMD
|17,40
|4.241.389.055
|% -4,08
|
|SKBNK
|2,59
|567.139.259
|% -5,13
|
|KATMR
|2,09
|419.477.537
|% -9,91
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7751
|18,7811
|% 0,04
|
|Euro
|20,2113
|20,2231
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,6627
|22,7764
|% -0,36
|
|Frank
|20,1364
|20,2577
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9838
|5,0087
|% -0,03
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.671
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.726
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.890
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,34
|0,07
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|1,76
|
Seans Raporu
17:14
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17:29EYGYO
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17:26GESAN
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 184.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 771, 286 adet işlem