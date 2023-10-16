***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 13:25
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206678
BIST
'
16:217.989
En Düşük
|Değişim
|: -1,53%
|| -123,87
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:2127,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1185
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:2129,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2112
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:211.719,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -6,08
|Açılış
|: 1.719,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:21
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|ISATR
|805.255,00
|805.255
|% 10,00
|
|IPEKE
|56,15
|905.297.316
|% 9,99
|
|INTEM
|231,20
|33.532.592
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.329,50
|61.150.726
|% 9,99
|
|BSOKE
|9,22
|116.735.531
|% -9,87
|
|AVGYO
|7,05
|38.265.833
|% -9,38
|
|CLEBI
|1.024,60
|209.038.829
|% -8,45
|
|BTCIM
|110,90
|192.544.845
|% -7,81
|
|BRSAN
|916,30
|4.146.770.621
|% -7,76
|
|BRSAN
|916,30
|4.146.770.621
|% -7,76
|
|KOZAA
|71,85
|3.325.274.642
|% 5,51
|
|PETKM
|22,90
|2.927.914.234
|% -4,58
|
|EREGL
|41,16
|2.882.579.678
|% -2,70
|
|KRDMD
|28,44
|2.361.134.886
|% 0,21
|
|ZOREN
|6,25
|1.393.409.436
|% 0,16
|
|IHLAS
|1,11
|146.536.460
|% -1,77
|
|PETKM
|22,90
|2.927.914.234
|% -4,58
|
|YKBNK
|18,77
|2.044.675.913
|% 0,37
|
|DOHOL
|14,49
|1.272.630.405
|% 3,72
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8744
|27,8827
|% 0,43
|
|Euro
|29,4032
|29,4167
|% 0,72
|
|Sterlin
|33,8422
|34,0119
|% 0,69
|
|Frank
|30,7860
|30,9715
|% 0,46
|
|Riyal
|7,4106
|7,4478
|% 0,43
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-14,79
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.583
|11.666
|239,00
|
|Yarım
|5.809
|5.855
|120,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|90,91
|90,91
|0,02
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36KONYA
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 7, 336.40 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 705 adet işlem
-
16:35KLMSN
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 698 adet işlem
-
16:34BARMA
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 519, 171 adet işlem
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, ASTOR, TOASO
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -85, 14 kaybederek (% -1.21 ) 6, 970