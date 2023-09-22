***VKGYO* *DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***VKGYO******DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi23/06/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi23/06/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi22/09/2023AçıklamaVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu 9,33 olarak belirlenmiştir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not9 9,52 9,47 9,39 9,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196851BIST