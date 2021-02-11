***VKGYO* *VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***VKGYO******VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [VAKBN]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan Kütahya İş Merkezi, aylık 67.322,65 TL+KDV bedel ile 10 yıllık süreyle, Fatih İş Merkezi, aylık 43.479,20 TL+KDV bedel ile 10 yıllık süreyle T. Vakıflar Bankası T.A.O.' ya kiralanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909181BIST