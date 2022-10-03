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***VKGYO* *VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

03.10.2022 18:15
***VKGYO* *VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***VKGYO******VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan, "T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi"nin, 7.225,80 m² parsel alanı üzerinde konumlu ve 3328 ada 12 parsel ile kayıtlı, toplam 54.582,90 m² satılabilir/kiralanabilir alana ve 112.603,97 m² inşaat alanına sahip olan B Kule bloğunun, shop-mix alanı olarak ayrılmış olan dükkanlar hariç  olmak üzere geri kalan 51.563,30 m² alanın tamamının
Aylık 13.650.000,- TL + KDV bedel üzerinden,
İlk altı aylık dönem için kira ödemesiz, ikinci altı ay için  81.900.000,00 TL+KDV tutarındaki kiranın 2022 yılı Aralık ayı içerisinde defaten ödenerek,
05.08.2022 tarihinden başlamak üzere 5 + 5 yıl süre ile,
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.' ya Shell&Core olarak kiralanması hususunda sözleşme imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066833


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCOM 23,32 45.790.266 % 10,00  
AYES 39,60 2.707.924 % 10,00  
BARMA 49,98 113.453.296 % 9,99  
THYAO 77,65 6.898.571.482 % 9,99  
TUPRS 318,50 2.283.884.206 % 9,98  
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Dolar 18,5462 18,5530 % 0,28  
Euro 18,2110 18,2337 % 0,54  
Sterlin 20,8307 20,9351 % 1,10  
Frank 18,6024 18,7145 % -0,36  
Riyal 4,9212 4,9459 % 0,23  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.688 1.688 27,18  
Altın Gr. 1.009 1.009 20,61  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.755 6.835 103,00  
Yarım 3.287 3.339 48,00  
Çeyrek 1.648 1.669 23,00  
Gümüş.Ons 20,45 20,49 1,44  
Gümüş Gr. 12,20 12,22 0,88  
B. Petrol 87,91 87,91 2,77  
Seans Raporu 18:05
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