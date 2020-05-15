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***VKGYO* *VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

15.05.2020 18:38
GÜNCEL HABERLER



***VKGYO******VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler [VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul Projesi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124/5 ve 16125/4 Ada/Parseller, 207.853 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.05.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
252.500.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
43,31
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
54,89
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
14,07
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
19,75
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1.151,35
Alım Koşulları
6 aylık periyotlarda 4 eşit taksitle ödenecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım - Olumlu
Karşı Taraf
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kurucu Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/05/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli Nitelikte İşlem Değil
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
10.04.2020 / 2020_GalataProje_019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
253.006.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Düzeltme Sebebi: 13.05.2020 tarihinde yaptığımız gayrimenkul yatırımı hakkında KAP açıklamasında, "İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı" ve "Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı" düzeltilmiştir.
T.Vakıflar Bankası T.A.O. mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124/5 ve 16125/4 Ada/Parseller üzerinde geliştirilmekte olan, 207.853 m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ofis, ticari ve sosyal donatı alanlarından oluşan karma kullanımlı, 253.006.000 TL'lik ekspertiz değerine sahip ve %15 inşaat ilerleme seviyesinde olan "Cubes Ankara Projesi"nin Yönetim Kurulumuzun 13/05/2020 tarihinde aldığı karar kapsamında, ilk taksit ödemesi 31/03/2021 tarihinden başlayarak 6 ayda bir ve 4 eşit taksitte ödenmek üzere, toplam 252.500.000 TL bedel ile Şirketimiz portföyüne dahil edilmesi amacıyla T.Vakıflar Bankası T.A.O. ile sözleşme imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845553


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TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
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Tam 2.535 2.574 -11,10  
Yarım 1.237 1.258 -5,50  
Çeyrek 619 629 -2,70  
Gümüş.Ons 17,11 17,15 0,16  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 0,02  
B. Petrol 35,26 35,26 -0,22  
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