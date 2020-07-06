***VKGYO* *VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***VKGYO******VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [VAKBN]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkul ProjesiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124/5 ve 16125/4 Ada/Parseller, 207.853 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13.05.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli252.500.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)43,31Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)54,89Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)14,07Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)19,75İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1.151,35Alım Koşulları6 aylık periyotlarda 4 eşit taksitle ödenecektir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.07.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım - OlumluKarşı TarafT. Vakıflar Bankası T.A.O.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKurucu OrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi13/05/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli Nitelikte İşlem DeğilMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGayrimenkul Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası10.04.2020 / 2020_GalataProje_019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıGalata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar253.006.000,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygun gerçekleştirilmiştir.Açıklamalar15.05.2020 Tarihli özel durum açıklamasıyla Şirketimiz portföyüne dahil edilmesine karar verildiği duyurulan, T.Vakıflar Bankası T.A.O. mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124/5 ve 16125/4 Ada/Parseller üzerinde geliştirilmekte olan, 207.853 m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ofis, ticari ve sosyal donatı alanlarından oluşan karma kullanımlı, 253.006.000 TL'lik ekspertiz değerine sahip ve %15 inşaat ilerleme seviyesinde olan "Cubes Ankara Projesi"nin Şirketimize tapu devir işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855213BIST