***VKGYO* *VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
26.10.2020 08:59
***VKGYO******VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler [VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) Projesi
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
28.001,20
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
427.018.300
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
31
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
93
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
20
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
34
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1947
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
05.10.2020 - 2020_GalataProje_089
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
398.827.010
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.10.2020 tarihli toplantısında
Şirketimiz portföyünde bulunan, İUFM Projesi kapsamındaki "T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi"nin, A Kule bloğunun ofis üniteleri içerisinden
Toplam 28.001,20 m² büyüklüğündeki alanın, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya toplam 427.018.300,- TL bedelle satışının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883497
BIST