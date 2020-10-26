***VKGYO* *VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***VKGYO******VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler [VAKBN]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliğiİstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) ProjesiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü28.001,20Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/10/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli427.018.300İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)31Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)93Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)20Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)34Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1947Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafT. Vakıflar Bankası T.A.O.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiOrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası05.10.2020 - 2020_GalataProje_089Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıGalata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar398.827.010İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.10.2020 tarihli toplantısındaŞirketimiz portföyünde bulunan, İUFM Projesi kapsamındaki "T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi"nin, A Kule bloğunun ofis üniteleri içerisindenToplam 28.001,20 m² büyüklüğündeki alanın, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya toplam 427.018.300,- TL bedelle satışının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883497BIST